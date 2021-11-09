Леонардо Ди Каприо исполнит роль главы американского религиозного культа

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль американского проповедника, основателя деструктивной секты "Храм народов" Джима Джонса. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящий момент артист участвует в заключительных переговорах, касающихся будущей работы и съемок. Сценаристом фильма стал Скотт Розенберг, продюсером выступит Дженнифер Дэвиссон.

Джонс, являющийся лидером религиозного культа, был ответственен за одно из крупнейших групповых самоубийств, когда жертвами стали 909 человек. Речь о событиях 18 ноября 1978 года в Джонстауне.

Восхваляемый своими последователями за харизму и предполагаемые способности к исцелению верой, Джонс подвергался насмешкам за то, что был параноиком и якобы злоупотреблял наркотическими веществами, отмечает таблоид. Джонс основал свое религиозное движение в 1955 году и описывал его как "христианский социализм".

В настоящий момент дата премьеры фильма с участием оскароносного актера Ди Каприо неизвестна.