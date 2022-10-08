Так выглядит подросшая дочь актера Джейсона Стэтхэма

Британская супермодель, "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в соцсетях редкое видео с подросшей дочерью от актера Джейсона Стэтхэма. Она показала, как восьмимесячная Изабелла Джеймс наблюдала за птицами, которые прилетели во двор их дома.

"Наблюдение за птицами", - подписала ролик знаменитость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фолловеры модели оставили под постом много комментариев: "Какая она чудесная", "Такая уже большая девочка", "Боже, чудесное видео", "Прелестный ребенок", "Как мило, малышка хочет поиграть с птичкой", "Сладкая девочка", "Спасибо за видео, настроение сразу улучшилось".

О второй беременности Рози Хантингтон-Уайтли стало известно в августе 2021 года, она сообщила об этом в личном блоге, показав фото с округлившимся животом. "Ангел" Victoria's Secret 2 февраля 2022 года родила дочь, а также от Джейсона Стэтхэма у супермодели есть пятилетний сын Джек Оскар. Она делится снимками с детьми в соцсетях, но скрывает их лица.

Джейсона Стэтхэма и Рози Хантингтон-Уайтли вместе с 2010 года. В 2016 году актер сделал возлюбленной предложение, но свадьба пока не состоялась. В 2017 году у пары родился первенец, и мероприятие решили отложить. Супермодель рассказывала, что им было не до торжественных церемоний.