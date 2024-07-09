«Дьявол носит Prada» вновь выйдет на экраны

В разработке находится сиквел фильма "Дьявол носит Prada".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Puck News. Кадры опубликованы в Телеграм.

Над сиквелом работают студия Disney и сценаристка первой части Алин Брош МакКенна. По сюжету, Миранда Пристли (Стрип) переживает закат карьеры и кризис традиционного журнального бизнеса. Чтобы оживить своё издание "Подиум", она просит помощи с рекламой у своей бывшей ассистентки Эмили (Эмили Блант), занимающей высокий пост в группе люксовых брендов.

О появлении Энн Хэтэуэй и приблизительных датах премьеры пока ничего неизвестно.