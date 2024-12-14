Брэд Питт и Анджелина Джоли могут сняться в одном фильме

Кинопродюсер Дэнни Росснер предложил актеру Брэду Питту и актрисе Анджелине Джоли сняться в совместном фильме. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам продюсера, он серьезно относится к своему предложению. Для реализации плана Росснер собрал около $60 млн, чего, как он надеется, хватит для примирения бывших супругов.

Говоря об идее фильма, Росснер рассказал, что вынашивал ее последние 20 лет. Планируется, что это будет фильм о любви, основанный на реальных событиях. События развернутся в годы Второй мировой войны. Питт может сыграть хозяина отеля в Каннах Эммануэля Мартинеса, а Джоли - его любовницу и музу Эмму Дигард.

Питт и Джоли сыграли свадьбу в 2014 году. Однако спустя два года они решили развестись. Окончательно процесс закончился в 2019 году, однако он сопровождался множественными судебными исками - Питт обвинял супругу в нарушении договоренностей по ведению совместного бизнеса, а она утверждала, что актер применял насилие в отношении их детей.