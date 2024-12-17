Брэд Питт отреагировал на предложение сняться в фильме с Джоли

Голливудский актер Брэд Питт отказался от съемок в фильме с экс-супругой, артисткой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер, близкий к Брэду Питту, заявил, что актер даже не задумывался о съемках с Анджелиной Джоли. По словам источника, артист ни за что не согласился бы на такое предложение.

"В настоящее время они являются злейшими врагами, поэтому Брэд не согласится ни за какие деньги обсуждать воссоединение с Энджи на экране. Она причинила ему столько душевной боли, что он даже не хочет, чтобы его ближайшее окружение говорило о ней в его присутствии", - рассказал инсайдер.