Раскрыта личность русской девушки Джареда Лето

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето спровоцировал слухи о романе с россиянкой. Ее имя удалось выяснить фанатам певца, а о деталях биографии рассказал Telegram-канал "Антиглянец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка поднялась на сцену на одном из последних концертов группы, а позже беседовала с Лето в гримерке. Теперь же стало известно, что незнакомку зовут Яна Величко, она выпускает музыку под псевдонимом "Я", а также является художницей и духовным наставником.

По данным СМИ, первая встреча певца и его подруги произошла в 2023 году на Неделе моды в Париже. Инсайдеры утверждают, что в апреле Лето планирует приехать в Россию ради встречи с новой возлюбленной.

Джаред на протяжении нескольких лет встречался с российской топ-моделью Валерией Кауфман. В 2022 году музыканта также подозревали в романе с россиянкой Дарьей Корчиной, отдыхавшей с ним в Италии.