Американская певица Леди Гага запустила собственную радиостанцию GAGA RADIO. Об этом сообщает Billboard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запуск радиостанции приурочен к выходу седьмого студийного альбома певицы "Mayhem". В эфире прозвучат треки, выбранные самой Гагой. Среди них будут песни вдохновивших ее артистов - Дэвид Боуи, Уитни Хьюстон, Брюс Спрингстин, Элла Фицджеральд, Принс, Мадонна, Элтон Джон, Queen, Тони Беннетт.

"GAGA RADIO определенно станет мощным отражением того, что сформировало меня как артиста. Это время быть душевной. Вы можете наслаждаться творчеством некоторых творческих, интересных, смелых, дерзких артистов", - заявила певица.