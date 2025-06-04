Стало известно о желании принца Гарри взять другую фамилию

Принц Гарри, герцог Сассекский, всерьез рассматривал возможность сменить фамилию на Спенсер в память о матери, принцессе Диане.

Как передает Day.Az, об этом стало известно Daily Mail.

Герцог Сассекский во время недавнего визита в Британию обсуждал смену фамилии с графом Спенсером, дядей, который приходится братом принцессе Диане. Однако глава рода Спенсеров объяснил племяннику, что юридические препятствия делают этот шаг практически невозможным. "Они провели очень дружелюбную беседу, и Спенсер посоветовал ему не предпринимать таких шагов", - рассказал неназванный друг принца.

Источники утверждают, что принц Гарри хотел взять фамилию матери и потому активно изучал варианты отказа от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую также носят его дети - Арчи и Лилибет. Этот шаг стал бы еще одним болезненным ударом по отношениям принца с королевской семьей. Фамилия Маунтбеттен-Виндзор объединяет родовые имена королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

По словам королевского эксперта Тома Бауэра, жена принца, Меган Маркл, видела свою главную цель в том, чтобы стать новой Дианой. Если бы Гарри удалось сменить фамилию, его дочь стала бы Лилибет Дианой Спенсер.