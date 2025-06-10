https://news.day.az/showbiz/1759281.html Джастин Бибер высказался об отношениях с женой Канадский певец Джастин Бибер высказался об отношениях с женой, американской моделью Хейли Бибер. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Я устал от транзакционных отношений.
Джастин Бибер высказался об отношениях с женой
Канадский певец Джастин Бибер высказался об отношениях с женой, американской моделью Хейли Бибер. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я устал от транзакционных отношений. Если мне придется что-то делать, чтобы меня любили, это не любовь", - заявил исполнитель, сопроводив публикацию черно-белыми селфи.
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