Канадский певец Джастин Бибер высказался об отношениях с женой, американской моделью Хейли Бибер. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я устал от транзакционных отношений. Если мне придется что-то делать, чтобы меня любили, это не любовь", - заявил исполнитель, сопроводив публикацию черно-белыми селфи.