Раскрыты подробности нового романа Памелы Андерсон с голливудским актером

Актеры Памела Андерсон и Лиам Нисон начали встречаться после съемок фильма "Голый пистолет", в котором сыграли главные роли. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это зарождающийся роман, они на начальном этапе. У них есть искренние чувства друг к другу, очевидно, что они влюблены", - заявил собеседник таблоида.

По словам инсайдера, 73-летний Лиам Нисон и 58-летняя Памела Андерсон в настоящее время "наслаждаются обществом друг друга", занимаясь продвижением фильма "Голый пистолет". Сами знаменитости пока не комментировали информацию о своих отношениях.