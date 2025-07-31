https://news.day.az/showbiz/1771081.html Раскрыты подробности нового романа Памелы Андерсон с голливудским актером Актеры Памела Андерсон и Лиам Нисон начали встречаться после съемок фильма "Голый пистолет", в котором сыграли главные роли. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Это зарождающийся роман, они на начальном этапе.
Раскрыты подробности нового романа Памелы Андерсон с голливудским актером
Актеры Памела Андерсон и Лиам Нисон начали встречаться после съемок фильма "Голый пистолет", в котором сыграли главные роли. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это зарождающийся роман, они на начальном этапе. У них есть искренние чувства друг к другу, очевидно, что они влюблены", - заявил собеседник таблоида.
По словам инсайдера, 73-летний Лиам Нисон и 58-летняя Памела Андерсон в настоящее время "наслаждаются обществом друг друга", занимаясь продвижением фильма "Голый пистолет". Сами знаменитости пока не комментировали информацию о своих отношениях.
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