В США арестовали грабителей дома Брэда Питта

Полиция Лос-Анджелеса арестовала четверых мужчин, которые ограбили дом Брэда Питта. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, правоохранительные органы также подозревают, что злоумышленники причастны к другим кражам со взломом по всей Южной Калифорнии. Грабители были нацелены на богатые кварталы. Подробности ареста не сообщаются. Дело будет передано в окружной суд.

27 июня стало известно, что дом Брэда Питта в Калифорнии ограбили. Неизвестные проникли в дом актера через окно и вынесли различные ценные предметы. Полиция подозревала, что к краже причастны трое человек.