Меган Маркл призналась в любви к удовольствию для бабушек

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассексая Меган Маркл призналась в любви к британской радиостанции "для бабушек".

Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post (NYPost).

Во втором сезоне своего авторского кулинарного шоу "С любовью, Меган" для платформы Netflix Маркл пригласила в гости американо-британского телеведущего и дизайнера Тана Франса. Среди прочего он спросил, чего супруге принца не хватает после возвращения из Великобритании в США. Меган Маркл призналась, что получала огромное удовольствие от прослушивания английской радиостанции Magic FM. На ее волнах передают песни популярных исполнителей 70-90-х годов, вроде Элтона Джона, Уитни Хьюстон, Мадонны и других.

"Magic FM. Ого! Извините, что говорю при всех, но это же такое радио для бабушек", - отреагировал Франс. "Я точно буду такой бабушкой", - засмеялась в ответ Маркл. В США она предпочитает слушать радиостанцию ​​Mom Jeans, где играет старый софт-рок.