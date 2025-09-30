Стало известно о расставании Николь Кидман и Кита Урбана

Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они сообщили, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.

Как отмечают источники, решение о разрыве было принято только одной стороной, актриса хотела сохранить брак.

"Кит приобрел собственное жилье в Нэшвилле и съехал из их семейного дома", - говорится в материале.

При этом пока нет информации, состоится ли официальный развод знаменитостей.