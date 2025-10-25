Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

Шведский актер, звезда "Дюны" и сериала "Чернобыль" Стеллан Скарсгард рассказал о последствиях перенесенного три года назад инсульта. О своем здоровье 74-летний артист поговорил с изданием Vulture, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Скарсгард заявил, что после инсульта ощущает, что его жизнь может закончиться в любой момент. "Я жил неаккуратно. Мне 74 года, а это уже сверхурочная работа", - размышляет он. По словам актера, после инсульта у него возникли трудности с речью и с запоминанием ролей, из-за чего во время съемок второй части "Дюны" ему пришлось носить наушник.

"Я стал забывать имена. Не могу следить за ходом мысли или привести аргумент длиной в несколько предложений и приводящий к конкретному выводу. Это крайне расстраивает. Но, с другой стороны, я жив и могу работать", - рассказал Скарсгард. Он подчеркнул, что боится не смерти, а неполноценной жизни и того, что родным станет с ним скучно.