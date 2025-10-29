Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы за $64

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд As Ever, который принадлежит Меган Маркл, представил свечу Signature Candle № 519. Представители марки утверждают, что она пахнет также, как свадьба герцога и герцогини Сассекских, состоявшаяся 19 мая 2018 года. Свеча включает в себя ноты марокканской мяты, кардамона и чайных листьев и "создает ощущение свежего дня в английской деревне, долгой прогулки в саду и духа счастья, которому трудно противиться". Ее можно приобрести на официальном сайте бренда за $64.

Меган Маркл также выпустила свечу No. 084, которая названа в честь ее дня рождения. По словам бренда, она наполняет воздух ароматом сладкой древесины, нежными цветочными нотами и полевыми цветами Калифорнии, создавая возвышенное ощущение уюта, подобное объятию".