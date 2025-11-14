https://news.day.az/showbiz/1795440.html Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон снялись для обложки V Magazine Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон снялись для обложки журнала V Magazine. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 35-летняя Дженнифер Лоуренс позировала в объятиях актера. Пара позировала в рубашках лежа на диване.
