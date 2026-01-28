Белла Хадид рассталась с бойфрендом

Модель Белла Хадид и тренер по конному спорту Адан Бануэлос расстались после 2 лет отношений. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдеры издания заявили, что решение паре "далось непросто". В последнее время Белла Хадид и Адан Бануэлос то сходились, то расходились. Теперь пара приняла окончательное решение о расставании, однако официально СМИ ничего не комментировали.

В феврале 2024 года супермодель подтвердила слухи о романе. Белла Хадид впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным. Несмотря на то что лицо мужчины было скрыто, интернет-пользователи смогли выяснить, с кем сейчас встречается Белла Хадид.