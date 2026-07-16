Ариана Гранде вернулась к бывшему возлюбленному после разрыва с Итаном Слейтером

Певица Ариана Гранде возобновила отношения с бывшим возлюбленным Рикки Альваресом после разрыва с актером Итаном Слейтером. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ариана всегда считала Рикки другом. Она не держала на него зла [после их расставания]. Рикки - надежный и заслуживающий доверия человек, который всегда готов поддержать. Рядом с ним Ариана чувствует, что может быть самой собой", - заявил собеседник таблоида.

Инсайдер рассказал, что Гранде вместе с семьей и Альваресом отметила День независимости США во Флориде. По его словам, знаменитости нравится проводить время с возлюбленным.

Собеседник таблоида добавил, что Ариана Гранде не хочет спешить вступать в серьезные отношения с Альваресом, но она "рада, что он появился в ее жизни". Источник также отметил, что у певицы и ее возлюбленного схожее чувство юмора.

Гранде и Альварес встречались с 2015 по 2016 год. Певица упомянула бойфренда в песне 2018 года "Thank U, Next" вместе с несколькими другими бывшими. Недавно артистка изменила строки, посвященные Альваресу, с "написала несколько песен о Рикки, теперь слушаю и смеюсь" на "написала несколько песен о Рикки, мы всегда находим путь друг к другу".

9 июня стало известно, что Гранде рассталась со своим возлюбленным Итаном Слейтером после трех лет отношений. Об этом сообщил таблоид TMZ.