Включенный 14 ноября в Зал славы рок-н-ролла певец и музыкант Фил Коллинз, который, по собственному признанию, был близок к смерти в 2024 году, рассказал о состоянии своего здоровья. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я на самом деле не так плох, как выгляжу. Мне намного лучше", - признался Коллинз. Музыкант, прославившийся в качестве барабанщика группы Genesis, а затем сделавший большую сольную карьеру в поп-музыке, назвал себя здоровым человеком.

Коллинз также поведал, что планирует вернуться к записи новой музыки в компании своей группы и, возможно, даже отправится в тур. "В какой-то момент я не был уверен, что выживу, не то что поеду на гастроли. Но теперь провести несколько концертов уже не кажется таким уж невозможным", - выразил надежду музыкант.

В августе Коллинз признался, что в 2024 году был близок к смерти из-за проблем со здоровьем, вызванным многолетним алкоголизмом. В последние годы он также перенес пять операций на колене.