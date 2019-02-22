В Баку появится новая станция метро
22 февраля 2019 13:32 217
В Баку будет введена в эксплуатацию новая станция метро.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил orman.az глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, станция метро с условным названием "B3" строится рядом с Военным госпиталем на улице Джалила Мамедгулузаде.
Как отметил Мамедов, строительные работы находятся на завершающей стадии и в ближайшее время станция будет сдана в эксплуатацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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