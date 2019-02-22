В Баку будет введена в эксплуатацию новая станция метро.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил orman.az глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, станция метро с условным названием "B3" строится рядом с Военным госпиталем на улице Джалила Мамедгулузаде.

Как отметил Мамедов, строительные работы находятся на завершающей стадии и в ближайшее время станция будет сдана в эксплуатацию.