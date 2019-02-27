Обновление парка вагонов в Бакинском метрополитене является одним из крупных достижений за последние пять лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в распространенной по случаю 5-летия создания ЗАО "Бакинский метрополитен" информации.

Сообщается, что число современных вагонов, впервые купленных в 2015 году, достигло 25, а парк будет обновлен за счет покупки 30 новых вагонов.