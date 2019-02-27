В бакинском метро появятся новые вагоны
27 февраля 2019 16:57 278
Обновление парка вагонов в Бакинском метрополитене является одним из крупных достижений за последние пять лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в распространенной по случаю 5-летия создания ЗАО "Бакинский метрополитен" информации.
Сообщается, что число современных вагонов, впервые купленных в 2015 году, достигло 25, а парк будет обновлен за счет покупки 30 новых вагонов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!