Всего в нескольких часах езды от Баку, на склоне хребта Большого Кавказа расположено уникальное село Будуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, жители села говорят на языке, понятном только им самим, гуляют над облаками и считают себя самыми счастливыми на свете.

Представьте себе - горы Большого Кавказа, пещеры и каньоны, по которым текут быстрые горные речки, бьют чистейшие родники, и среди всей этой красоты - небольшое высокогорное село.

Будуг, а именно так называется деревня в Губинском районе Азербайджана, расположено на высоте 1760 метров над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий вид на ущелье, по которому течет река Гарачай.

Очень часто жители Будуга, выходя утром из своих домов, оказываются выше облаков, которые в пасмурные дни спускаются в ущелье. По признанию тех, кому посчастливилось увидеть такой пейзаж, от него буквально захватывает дух.

Само село можно назвать уникальным - живет здесь народность, которая говорит на своем неповторимом языке, будухском, относящемся к нахско-дагестанской семье языков гипотетической северокавказской языковой семьи и не имеет диалектов.

Местные жители говорят, что они - потомки населения древней Кавказской Албании. Сами жители называют себя будадами, что означает "относящиеся к племени буд". Кроме Будуга, будады проживают также в селениях Ялавандж и Дагусту.

На окраине села сохранилось древнее кладбище, где на части надгробий надписи уже нечитабельны, но сохранились надгробия с надписями на арабском и фарси.

Первые упоминания о селе относятся к XVI веку: Будуг упоминался в документах сефевидских шахов, губинских ханов, российских царей. Три рода из села были удостоены права на бекство в Губинском районе.

Будуг некоторое время был уездным центром, затем центром участка, "общины" Губинской области. В XIX веке население Будуга достигало 3,5 тысяч человек, сейчас же в селе проживает около 300 человек. Многие переселились в равнинные места, основав там новые поселения типа "оба" и "гышлаг".

В силу географического расположения и климатических условий основным занятием жителей Будуга было животноводство. С этим связано немало традиций, например, для села характерны двухэтажные дома с хлевом для скота внизу и жилыми помещениями на верхнем этаже. Также будугцы в древности занимались таким ремеслом, как изготовление оружия и орудий для земледелия.

Во многом Будуг до сих пор сохранил свою уникальность благодаря своему обособленному расположению. Хотя село и находится всего в 64 километрах от районного центра, Губы, дорога сюда занимает несколько часов. Грунтовка, переходящая в бездорожье, проходит по живописным горным хребтам и часто размывается во время дождей. Доехать туда можно только на "УАЗе" или "Ниве", ну а в зимний период, когда выпадает снег, выехать из села или попасть туда вообще не представляется возможным. Сейчас практически перед каждым домом можно увидеть такой автомобиль и будугцы ездят, хоть и не часто, в райцентр за продуктами или в гости к родственникам.

В селе отсутствует газ и практически нет Интернета, но жители Будуга считают себя самыми счастливыми - ведь где еще можно выйти из дома и увидеть такую красоту вокруг!

В наш цифровой век трудно представить, что буквально в нескольких часах езды от шумного города существуют такие места, где живет малоизученный этнос, говорящий на таком же малоизученном языке, где жизнь протекает медленно и еще сильны традиции, пришедшие из глубины веков.

В Азербайджане проживает около 100 народностей, национальностей и этносов и будугцы - одни из тех, кто делает нашу страну такой многогранной и уникальной.