В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположеннoм в Торговом центре Gənclik Mall , за 2 дня до официальной премьеры прошёл показ фильма ужасов "Проклятие Аннабель 3" в формате Dolby Atmos. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus.

Это новая часть в серии ужастиков об одержимой кукле, приносящей в наш мир злые потусторонние силы.

Предпремьерный показ фильма посетили известные актеры, исполнители, телеведущие, медиа-персоны, блогеры, представители СМИ. Фойе кинотеатра было оформлено в стиле фильма ужаса.

По сюжету фильма - преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под "надежное" освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

Отметим, что режиссером фильма ужасов является Гари Доберман. В ролях - Вера Фармига, Маккенна Грэйс, Патрик Уилсон, Эмили Бробст, Мэдисон Исман и другие.

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