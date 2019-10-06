7 октября в 15:00 на бакинском бульвале за Кукольным театром состоится официальное открытие известной сети фаст-фуда "Black Star Burger".

Как передает Day.Az, в открытии примет участие известный российский рэпер, один из владельцев сети "Black Star Burger" Тимати, который приготовит своими руками и раздаст участникам 1000 бургеров.

Отметим, что в церемонии открытия "Black Star Burger" также примут участие местные знаменитости, такие как Мурад Дадашов, Замиг Гусейнов, Севда Яхъяева и другие.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!