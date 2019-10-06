https://news.day.az/society/1163242.html Тимати приедет в Баку и раздаст 1000 бургеров на бульваре
Тимати приедет в Баку и раздаст 1000 бургеров на бульваре
7 октября в 15:00 на бакинском бульвале за Кукольным театром состоится официальное открытие известной сети фаст-фуда "Black Star Burger".
Как передает Day.Az, в открытии примет участие известный российский рэпер, один из владельцев сети "Black Star Burger" Тимати, который приготовит своими руками и раздаст участникам 1000 бургеров.
Отметим, что в церемонии открытия "Black Star Burger" также примут участие местные знаменитости, такие как Мурад Дадашов, Замиг Гусейнов, Севда Яхъяева и другие.
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