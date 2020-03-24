https://news.day.az/society/1215781.html В Азербайджане запускают завод по производству медицинских масок
В Азербайджане запускают завод по производству медицинских масок
Завод по производству медицинских масок в Азербайджане заработает в конце марта, приблизительно через неделю.
Как передает Day.Az, об этом в эфире общественного телевидения заявил глава пресс-службы Кабинета министров страны Ибрагим Мамедов.
"Максимальная производственная мощность предприятия - 200 тыс. медицинских масок. За последний месяц самое большое количество проданных за один день масок составило порядка 200-210 тысяч штук. Так что ежедневное производство 200 тысяч медицинских масок удовлетворит спрос. В то же время есть запасы импорта и в аптечных депо", - сказал И.Мамедов.
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