В Азербайджане запускают завод по производству медицинских масок

Завод по производству медицинских масок в Азербайджане заработает в конце марта, приблизительно через неделю.

Как передает Day.Az, об этом в эфире общественного телевидения заявил глава пресс-службы Кабинета министров страны Ибрагим Мамедов.

"Максимальная производственная мощность предприятия - 200 тыс. медицинских масок. За последний месяц самое большое количество проданных за один день масок составило порядка 200-210 тысяч штук. Так что ежедневное производство 200 тысяч медицинских масок удовлетворит спрос. В то же время есть запасы импорта и в аптечных депо", - сказал И.Мамедов.