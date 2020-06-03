Ограничения могут быть распространены и на СМИ

"Пока неизвестно, будут ли работать СМИ в конце недели".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, это станет известно после выступления премьер-министра: "Возможно, ограничения будут распространены и на СМИ и будет разрешено работать ограниченному числу сотрудников телевидения".