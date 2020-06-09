https://news.day.az/society/1242914.html В карантинные выходные можно будет выгуливать собак - ОФИЦИАЛЬНО
В карантинные выходные можно будет выгуливать собак - ОФИЦИАЛЬНО
В карантинные выходные можно будет выгуливать собак.
Об этом, как сообщает Day.Az, сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
По его словам, нарушением карантина это считаться не будет.
"В то же время, хочу предупредить: злоупотребления этим недопустимы и будут наказываться по всей строгости", - отметил Мамедов.
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