В карантинные выходные можно будет выгуливать собак.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, нарушением карантина это считаться не будет.

"В то же время, хочу предупредить: злоупотребления этим недопустимы и будут наказываться по всей строгости", - отметил Мамедов.