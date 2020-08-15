Новые красные "лондонские такси" уже в Баку

12 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с новыми "лондонскими такси" модели LEVC ТХ, которые будут курсировать по Баку.

Доставка в Баку новых такси LEVC TX имеет ряд причин. Во-первых, поездка на таких такси позволит избежать вероятности заражения вирусом COVID-19 в общественном транспорте.

С экономической точки зрения, появление таких такси создаст новые рабочие места. Также значительно повысится качество пассажирских перевозок и снизится ущерб окружающей среде, ввиду экологичности этой марки автомобилей.

Новые такси модели LEVC ТХ также обладают рядом преимуществ, в частности, они работают на электричестве. Это 6-местное такси. Автомобили даной модели оснащены пандусом для лиц с физическими ограничениями. Машины обладают складывающимся сиденьем. Примечательным также является то, что покрытие для пола салона не скользит.

В кабине автомобилей установлена панель управления с шрифтом Брайля для незрячих пассажиров и справочное табло для лиц с ограниченным слухом. То есть, люди с ограниченными возможностями также смогут наслаждаться поездкой в чистых и комфортабельных автомобилях.

Между водителем и пассажиром установлена стеклянная перегородка для минимизации контакта. Также есть специальный микрофон для связи с водителем. Автомобили оборудованы USB-портами, Wi-Fi и CPS.

Среди преимуществ для водителей можно выделить то, что водители этих такси смогут управлять всем процессом через монитор.

Оплату в этих такси можно будет производить и через POS-терминалы.

Особо следует отметить, что такси модели LEVC ТХ оснащены дезинфицирующими средствами, которые защитят пассажиров и водителя от заражения коронавирусом.

Напомним, что "лондонские такси" впервые появились на улицах Баку в 2015 году. Они имели фиолетовый цвет, из-за чего в народе их прозвали "баклажановыми" такси.

Таким образом, доставка очередных такси повысит уровень пассажироперевозок в столице Азербайджана.