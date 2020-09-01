Через дорогу Баку-Сумгайыт строят мост

С целью обеспечения интенсивности движения и комфорта граждан демонтаж железнодорожного моста в районе Хырдаланского круга на участке трассы Баку-Губа-госграница с Россией был осуществлен в ночное время.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В ближайшее время планируется полный демонтаж старого, и последующее строительство нового железнодорожного моста. Для этого на территорию привлечены необходимая рабочая сила и оборудование.

В Госагентстве отметили, что ввиду затруднений, которые вызывали опоры моста для участников автодорожного движения, на данном участке будет построен одноопорный подвесной мост протяженностью 68,5 и шириной - 12,7 метра.