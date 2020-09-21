В Азербайджане проводится выбор специальностей для поступающих в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 21 по 25 сентября проводит выбор специальностей для кандидатов, желающих поступить в резидентуру, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выбор специальностей осуществляется по ссылке eservices.dim.gov.az/erizerez/ixtisas1

К нему допускаются кандидаты, выполнившие условия конкурса - набравшие на экзамене по предметам специальности 50 и выше баллов.

В третьем выпуске журнала "Резидентура" размещена информация о выборе специальностей, инструкции о подтверждении, образец формы выбора специальности, о плановых местах и т.д.