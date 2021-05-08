Обнародовано число зачисленных в I класс учащихся

"Начался процесс приема детей в первый класс".

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в Facebook сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, 94 тыс.учащихся, обучавшихся в группах дошкольной подготовки, были зачислены в первый класс автоматически, более 25 тысяч были приняты в первый класс азербайджанского сектора.

"Начался процесс собеседования для приема в русский сектор около 17 тысяч детей. Положительная динамика на собеседованиях составляет примерно 90 процентов", сказал Эмин Амруллаев.