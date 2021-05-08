https://news.day.az/society/1341296.html Обнародовано число зачисленных в I класс учащихся
Обнародовано число зачисленных в I класс учащихся
"Начался процесс приема детей в первый класс".
Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в Facebook сказал министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, 94 тыс.учащихся, обучавшихся в группах дошкольной подготовки, были зачислены в первый класс автоматически, более 25 тысяч были приняты в первый класс азербайджанского сектора.
"Начался процесс собеседования для приема в русский сектор около 17 тысяч детей. Положительная динамика на собеседованиях составляет примерно 90 процентов", сказал Эмин Амруллаев.
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