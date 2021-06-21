Задержаны лица, занимавшиеся незаконным выловом осетровых в Каспийском море

Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает осуществлять необходимые меры по обеспечению надежной охраны морских границ, усилению контроля за соблюдением режима Каспийского моря.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в ходе рейдов 15 и 19 июня за незаконный вылов осетровых были задержаны житель города Нефтчала Бабаев Эльмар Алисахиб оглу, житель Астаринского района Мирзоев Бахруз Абуталиб оглу (1976 г.р.), жители Нефтчалинского района Ахмедов Рагиб Новруз оглу (1963 г.р.) и Бахтияров Хаял Фархад оглу (1985 г.р.).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны приехавшие на берег встречать катер на автомобилях марки "Opel Astra" (99-SN-577) и марки "ЗИЛ" (01-BH-619) владелец плавсредства Бабаев Эльмар Алисахиб оглу, жители Абшеронского района Муршудов Гисмат Илтифаг оглу (1988 г.р.), Муштагов Фарзалы Новджаван оглу (1997 г.р.) и Иманиев Говсат Парваз оглу (1984 г.р.). Следствие продолжается совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.