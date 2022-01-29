На некоторых дорогах в Азербайджане ожидается гололед

30 января ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Шамахы-Евлах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Нахчыван-Шахбуз, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гядабей, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз, Уджар-Зардаб-Агджабеди из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В горных районах возможен гололед на дорогах.