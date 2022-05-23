Наблюдается приток ИТ-специалистов из России в Азербайджан

В марте-апреле 2022 года резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом рассказали в компании "Аэроклуб", которая работает на рынке бизнес-трэвел услуг.

В марте доля билетов "в один конец" достигла 70%, в апреле - 47%. В 2019-м на такие билеты приходилось около трети заказов.

Сообщается, что с конца февраля Россию покинули много ИT-специалистов, в основном они уехали в страны ближнего зарубежья.

По данным "Аэроклуба", в марте-апреле самыми популярными странами, куда оформлялись заказы без обратных билетов, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Азербайджан и ОАЭ.

В апреле спрос на размещение в Израиле превысил "доковидные" показатели на 73%, при этом большая часть бронирований пришлась на представителей ИT- и телеком-сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги.