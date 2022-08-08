Пожар в здании муниципалитета в Баку

В Баку в здании муниципалитета вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Так, в Хазарском районе столицы, в одноэтажном административном здании муниципалитета общей площадью 240 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной комнаты на площади 7 кв. м и кровельное покрытие на площади 240 кв. м.

Остальная часть здания и другие прилегающие объекты были защищены от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.