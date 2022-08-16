https://news.day.az/society/1487648.html Возбуждено уголовное дело в связи с поджогом армянами лесов в Лачине и Ходжалы
Возбуждено уголовное дело в связи с поджогом армянами лесов в Лачине и Ходжалы
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с поджогом армянами лесов в Лачине и Ходжалы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
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