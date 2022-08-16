Возбуждено уголовное дело в связи с поджогом армянами лесов в Лачине и Ходжалы

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с поджогом армянами лесов в Лачине и Ходжалы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

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