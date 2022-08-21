https://news.day.az/society/1488768.html В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода
В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Губа, проходящем через поселок Г.З.Тагиева города Сумгайыт, автомобиль марки "Opel" сбил пытавшуюся перейти дорогу Асланову Ханум Ядулла гызы (1970 г.р.). Женщина скончалась от полученных травм.
Тело Х.Аслановой передано по назначению.
Проводится расследование.
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