Детям из семей вынужденных переселенцев выдана школьная форма

Внимание и забота о развитии образования, а также о семьях вынужденных переселенцев являются важными стратегическими направлениями государственной политики. Президент Ильхам Алиев последовательно продолжает эту политику, заложенную великим лидером Гейдаром Алиевым. Чуткое отношение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к нашим соотечественникам из этой категории вызывает у них чувство глубокой признательности.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, как и каждый год, в преддверии нового учебного года комитет позаботился об обеспечении школьной формой учащихся начальных классов из малообеспеченных семей вынужденных переселенцев. Так, в текущем учебном году Управление снабжения и производства при комитете направило школьную форму для школьников из семей вынужденных переселенцев определенных возрастных групп, проживающих в различных регионах нашей республики, селах, расположенных за пределами районных центров. Также школьной формой были обеспечены дети вынужденных переселенцев, обратившихся в комитет в индивидуальном порядке.

Школьная форма изготовлена в расположенных в городе Баку и в различных регионах республики швейно-ткацких мастерских, где заняты вынужденные переселенцы Управления снабжения и производства при комитете.

На основании соответствующего приказа председателя комитета в связи с 2022-2023 учебным годом в Агдамский район было отправлено 800 школьных комплектов (400 для мальчиков, 400 для девочек), в Ходжавендский район - 400 школьных комплектов (200 для мальчиков, 200 для девочек), в Шушинский район - 500 школьных комплектов (250 для мальчиков, 250 для девочек), в Кяльбаджарский район - 500 школьных комплектов (250 для мальчиков, 250 для девочек), в Физулинский район - 500 школьных комплектов (250 для мальчиков, 250 для девочек), в Джебраильский район - 500 школьных комплектов (250 для мальчиков, 250 для девочек), в Губадлинский район - 500 школьных комплектов (250 для мальчиков, 250 для девочек), в Зангиланский район - 500 школьных комплектов (250 для мальчиков, 250 для девочек), в Ходжалинский район - 400 школьных комплектов (200 для мальчиков, 200 для девочек), в Лачинский район - 500 школьных комплектов (250 для мальчиков, 250 для девочек), в Бардинский район - 400 школьных комплектов (200 для мальчиков, 200 для девочек), в целом 500 комплектов, включая 100 курток; в Гянджинский, Самухский, Гейгельский, Дашкесанский районы - 400 школьных комплектов (200 для мальчиков, 200 для девочек), Общественному объединению "Содействие Ходжалинскому геноциду" - 100 школьных комплектов (50 для мальчиков, 50 для девочек), Общественному объединению "Признание армянской агрессии" - 40 школьных комплектов (20 для мальчиков, 20 для девочек) - в целом 60 комплектов, включая 20 курток.

Школьная форма предоставляется детям из малообеспеченных семей вынужденных переселенцев бесплатно в качестве гуманитарной помощи.