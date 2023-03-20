В Баку представлено световое интерактивное мега-шоу "Приключения"

Впервые в Баку представлено световое интерактивное мега-шоу - квест-драйв для детей и всей семьи "Приключения" (Macəra), сообщает Day.Az.

Первый показ в Бакинском конгресс-центре стал благотворительном для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны и детей с ограниченными физическими возможностями.

Это незабываемое путешествие с парнем по именем Джавад, который настолько увлечен интернетом, что неожиданно попадает в компьютерную игру. По условиям игры, он должен пройти пять уровней, чтобы вернуться к себе домой в Баку. Сможет ли он вернуться в реальный мир? Все зависит от зрителей! Повлияйте на исход удивительной истории!

60 минут супершоу с танцами, играми, фантастическими приключениями, а также фотосессией с героями квест-шоу.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/kids/megashow-adventure

Представления на азербайджанском и русском языке.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.