https://news.day.az/society/1557550.html Крупное ДТП в Баку: есть пострадавшие - ФОТО
Крупное ДТП в Баку: есть пострадавшие - ФОТО
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована на проспекте Ататюрка.
Авария произошла с участием автомобилей марок Chevrolet и BMW. Потерявший управление автомобиль марки BMW врезался в столб дорожного знака.
В результате аварии водитель BMW получил травмы. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Обе машины получили серьезные повреждения.
На место были привлечены сотрудники полиции. Машины убраны с территории.
Детали ДТП расследуются.
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