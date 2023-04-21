Крупное ДТП в Баку: есть пострадавшие

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, авария была зафиксирована на проспекте Ататюрка.

Авария произошла с участием автомобилей марок Chevrolet и BMW. Потерявший управление автомобиль марки BMW врезался в столб дорожного знака.

В результате аварии водитель BMW получил травмы. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Обе машины получили серьезные повреждения.

На место были привлечены сотрудники полиции. Машины убраны с территории.

Детали ДТП расследуются.