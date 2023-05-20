В Баку определились победители Национального кулинарного чемпионата "Золотой Шах"

В Баку определились победители третьего Национального кулинарного чемпионата "Золотой Шах", организованного Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана, Государственным агентством по туризму, Министерством молодежи и спорта, Азербайджанским национальным кулинарным центром и CEO Azerbaijan в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

На церемонии награждения заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова подчеркнула, что реализуется ряд проектов по развитию гастрономического туризма, представлении и продвижении образцов национальной кухни на международном уровне.

"Одной из наших основных целей является внедрение современных образовательных подходов, повышение опыта участия отечественных специалистов в международных соревнованиях и формирование национальной команды", - отметила Азада Гусейнова.

Исполнительный директор Ассоциации кулинаров Азербайджана Фархад Ашурбейли подчеркнул, что в этом году "Золотой Шах" впервые проводится в статусе официального чемпионата Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (World Association of Chefs Societies).

"Это создает возможность официального признания со стороны World Association of Chefs Societies победителей Национального кулинарного чемпионата, результатов соревнования и сертификато кулинарный центр в судей, проходящих практику", - отметил Фархад Ашурбейли.

На церемонии награждения победителям в категориях "Молодой кулинар", "Старший кулинар" и "Кондитер" было вручено 55 бронзовых, 22 серебряных и 16 золотых медалей. В категории "Молодой кулинар" лучшими были признаны Кямал Агаев, Гусейн Мамедов и Нушаба Зарбалиева. Расим Рзаев (1-е место), Сеймур Раджабов (2-е место) и Эльгюн Мамедов (3-е место) были удостоены Кубков чемпионата "Золотой Шах".