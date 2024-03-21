https://news.day.az/society/1646436.html Оружие и боеприпасы обнаружены в Кяльбаджаре
Оружие и боеприпасы обнаружены в Кяльбаджаре
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Кяльбаджарского районного отделения полиции, на территории района было обнаружено два автомата, один карабин, одна противотанковая ракета, 12 головок минометных снарядов, одна ручная граната и большое количество патронов различного калибра.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
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