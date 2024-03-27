Будут ли зарегистрированы в ближайшее время не имеющие соответствующих документов дома в Азербайджане?

Одна из проблем граждан, проживающих сегодня в домах, построенных без наличия необходимой документации, заключается в том, что они не могут зарегистрироваться в этих домах. Некоторые граждане построили дома на землях, купленных у муниципалитета, без надлежащей документации, что в конечном итоге создало проблемы.

Комментируя этот вопрос Trend, председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике Таир Рзаев сказал, что составление и выдача документов о продаже или аренде муниципальных земель не является документом, полностью подтверждающим право собственности, передает Day.Az.

"Если земля продается муниципалитетом гражданину, она обязательно должна быть приватизирована и получена выписка. Впоследствии, если на этой земле будут проводиться какие-либо строительные работы, это также должно быть задокументировано в соответствии с законодательством и должен быть получен документ о праве собственности в соответствующем органе. В таком случае это имущество получает полные права и соответствующую оценку. Муниципалитеты выдали множество таких документов. Но, к сожалению, они не получили своевременно необходимую правовую оценку, поскольку не было обращений в соответствующие органы. Поэтому выдача документов, подтверждающих право собственности на дома, построенные на этих землях, задерживается. Но этот процесс продолжается, уже подготовлены десятки тысяч документов, многим предоставлены юридические документы, есть определенные незавершенные документы, над которыми ведется работа. Я думаю, что это ускорит процесс. Потому что есть серьезные предложения как со стороны депутатов, так и со стороны общественности. Все должно делаться в соответствии с законодательством, право на имущество должно быть подтверждено юридическими документами", - сказал председатель комитета.

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