В Азербайджане прошли вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены были проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде. Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

По предварительной информации, 3 абитуриента были отстранены от экзамена из-за обнаружения у них мобильных телефонов. Отметим, что результаты абитуриентов, пытавшихся воспользоваться на экзамене мобильным телефоном, будут аннулированы и их не допустят к выбору специальности.

С 15 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка использованных на экзамене заданий открытого типа занимает много времени, ожидается, что результаты будут объявлены через две недели.

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