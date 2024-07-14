В Азербайджане прошли вступительные экзамены по I и IV группам специальностей
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены были проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде. Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.
С 15 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.
В связи с тем, что проверка использованных на экзамене заданий открытого типа занимает много времени, ожидается, что результаты будут объявлены через две недели.
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