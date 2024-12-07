Перейдут ли такси в Азербайджане на безналичные расчеты?

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются пассажиры такси в Азербайджане, - это невозможность безналичной оплаты. Несмотря на то, что во всем мире активно переходят на расчеты картами, многие граждане страны по-прежнему не могут привыкнуть к этому способу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media В последние годы были введены новые законы, регулирующие работу такси, в том числе требование об установке POS-терминалов. Однако многие таксомоторные компании не спешат оборудовать автомобили устройствами для приема безналичных платежей.

Можно ли ожидать установку POS-терминалов в такси таких популярных сервисов, как Bolt, Uber и Yango?

Эксперт в транспортной сфере Эльмаддин Мурадлы отметил, что наличие терминалов в такси - это необходимость. По его словам, технически это вполне возможно, и отговорки здесь неуместны. "Нужно просто найти решение, потому что POS-терминалы - это не такой уж сложный механизм. Компании должны купить их и предоставить водителям. У таксистов и так большие расходы: документы, обучение, медсправки, разрешения... Пусть хотя бы терминалы будут за счет компании", - добавил он. Эксперт также отметил, что в некоторых такси терминалы уже установлены, и было бы хорошо, если бы они появились и в остальных.

Мурадлы подчеркнул, что требования закона должны исполняться всеми, однако на практике механизм их реализации остается проблемным. Несмотря на действующие нормы о безналичной оплате, многие компании все еще не устанавливают терминалы. Также игнорируются требования об установке камер видеонаблюдения в салонах такси, что приводит к незавершенности решения некоторых проблем в отрасли.