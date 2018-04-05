В Баку закроется на ремонт еще одна станция метро

Станция "Хатаи" Бакинского метрополитена в этом году закроется на ремонт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, на станции будут заменены все эскалаторы.

"Станция "Хатаи" была сдана в эксплуатацию в 1968 году, и этом году истекает срок эксплуатации эскалаторов на этой станции. Поэтому должны быть заменены все три эскалатора. В связи с этим уже подготовлен план-график", - отметил Пашаев.

По его словам, станция "Хатаи" - станция глубокого залегания, и эскалаторы на этой станции длиннее, чем на других станциях.

"На станции планируется установить четыре современных эскалатора", - сказал Пашаев.

Глава пресс-службы добавил, что хотя конкретная дата начала ремонта не определена, ремонт будет проведен в этом году.

"Первого июля ожидается ввод в эксплуатацию станции "Сахиль". Возможно, что после этого начнется ремонт на станции "Хатаи", - отметил Пашаев.

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