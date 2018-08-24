"Партизан" сыграл вничью с "Бешикташем" в плей-офф квалификации ЛЕ - ВИДЕО
Белградский футбольный клуб "Партизан" сыграл вничью со стамбульским "Бешикташем" со счетом 1:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде, передает Day.Az со ссылкой на tass.ru.
Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий хозяев из Кабо-Верде Рикарду Гомеш. На 15-й минуте ответный мяч забил немецкий полузащитник гостей Толгай Арслан.
Ответный матч пройдет 30 августа в Стамбуле.
Результаты других матчей:
"Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:0
"Базель" (Швейцария) - "Аполлон" (Кипр) - 3:2
"Дюделанж" (Люксембург) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 2:0
"Олимпиакос" (Греция) - "Бернли" (Англия) - 3:1
"Генк" (Бельгия) - "Брондбю" (Дания) - 5:2
"Заря" (Украина) - "Лейпциг" (Германия) - 0:0
"Олимпия" (Словения) - "Спартак" (Словакия) - 0:2
"Рапид" (Австрия) - "Стяуа" (Румыния) - 3:1
"Гент" (Бельгия) - "Бордо" (Франция) - 0:0
"Русенборг" (Норвегия) - "Шкендия" (Македония) - 3:1.
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