"Партизан" сыграл вничью с "Бешикташем" в плей-офф квалификации ЛЕ - ВИДЕО

Белградский футбольный клуб "Партизан" сыграл вничью со стамбульским "Бешикташем" со счетом 1:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде, передает Day.Az со ссылкой на tass.ru.

Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий хозяев из Кабо-Верде Рикарду Гомеш. На 15-й минуте ответный мяч забил немецкий полузащитник гостей Толгай Арслан.

Ответный матч пройдет 30 августа в Стамбуле.

Результаты других матчей:

"Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:0

"Базель" (Швейцария) - "Аполлон" (Кипр) - 3:2

"Дюделанж" (Люксембург) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 2:0

"Олимпиакос" (Греция) - "Бернли" (Англия) - 3:1

"Генк" (Бельгия) - "Брондбю" (Дания) - 5:2

"Заря" (Украина) - "Лейпциг" (Германия) - 0:0

"Олимпия" (Словения) - "Спартак" (Словакия) - 0:2

"Рапид" (Австрия) - "Стяуа" (Румыния) - 3:1

"Гент" (Бельгия) - "Бордо" (Франция) - 0:0

"Русенборг" (Норвегия) - "Шкендия" (Македония) - 3:1.

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