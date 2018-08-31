Дубль Пепе помог «Бешикташу» выбить из Лиги Европы «Партизан» - ВИДЕО

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы турецкий "Бешикташ" принимал на своём поле сербский "Партизан". Встреча проходила на стадионе "Водафон Арена" и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

В составе победителей дубль оформил экс-защитник "Реала" Пепе, ещё один гол на свой счёт записал Огузхан Озьякуп. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, "Бешикташ" вышел в групповой этап Лиги Европы, а сербский клуб из турнира вылетел.

Ещё в одном ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы норвежский "Русенборг" на выезде обыграл македонскую "Шкендию" со счётом 2:0 и также обеспечил себе выход в групповой этап турнира. Македонская команда из Лиги Европы вылетела.

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