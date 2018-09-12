"Ювентус" продлил контракт с известным футболистом

12 сентября 2018 14:53

Полузащитник Сами Хедира продлил контракт с "Ювентусом".

Как передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru, новое соглашение туринского клуба с 31-летним хавбеком рассчитано до лета 2021 года.

Немец перебрался в "Ювентус" из "Реала" в 2015 году. За три года он провел в составе "бьянконери" 113 матчей, трижды стал чемпионом Италии, трижды выиграл Кубок страны и еще один раз - Суперкубок.

С подробной статистикой Хедиры можно ознакомиться здесь.

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