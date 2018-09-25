"Фенербахче" и "Бешикташ" сыграли вничью в чемпионате Турции - ВИДЕО

25 сентября 2018 10:03

"Фенербахче" сыграл вничью с "Бешикташем" (1:1) в матче шестого тура чемпионата Турции. У хозяев отличился Андре Айю, у гостей - Райан Бабел. В составе "Бешикташа" в концовке матча был удален бывший игрок ЦСКА Джанер Эркин, передает Day.Az со ссылкой на http://sport-express.ru.

"Фенербахче" с семью очками занимает 13-е место в чемпионате Турции. У "Бешикташа" 11 очков и четвертая позиция.

Чемпионат Турции

Суперлига

6-й тур

"Фенербахче" - "Бешикташ" - 1:1 (0:1)

Голы: Айю, 71 - Бабел, 40

Удаление: Эркин ("Бешикташ"), 90+4

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